شرطة أربيل تكشف تفاصيل مقتل ضابط من البيشمركة قرب مطار المدينة

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة اربيل، يوم الاثنين، تفاصيل مقتل ضابط من البيشمركة قرب مطار اربيل الدولي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد التحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة واستنادا الى ادلة الطب العدلي تبين ان الضابط قبل الحادثة كان متواجدا في احد نوادي شرب الخمر وتوقف في شارع 120 وبعد ذلك انطلق بسرعة كبيرة واصطدمت سيارته برصيف اطراف الشارع وبعد ذلك بعجلة حمل".

واضاف ان "هذا الضابط كان تحت تأثير الكحول واطلق من سلاحه الشخصي من نوع (كلاشينكوف) رصاصة على ساقه اليسرى حيث اظهرت الادلة ان اتجاه الرصاصة كان من داخل السيارة الى الخارج وقد تم العثور على مظروف طلقة واحدة فارغة داخل السيارة"، مشيرا الى ان "الضابط توفي بعد اصابته بالنزيف داخل سيارته".

وافاد مصدر محلي امس الأحد، بمقتل عقيد في وزارة البيشمركة. وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "العقيد (فؤاد شهيد زرارة) توفي اليوم صباحا متأثرا بجراحه بعد اصابته في هجوم من قبل مجهولين قرب مطار اربيل الدولي".

وأضاف أن "العقيد أصيب بطلقة نارية في ساقه وحاول الذهاب الى المستشفى لكنه فارق الحياة بسبب النزيف"، مشيرا الى ان "اسباب الهجوم على العقيد غير معروفة حتى الآن".