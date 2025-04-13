شرطة أربيل تقبض على 5 متهمين بتهديد المواطنين والعنف الأسري

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين قاموا بتهديد المواطنين وحمل أسلحة غير مرخصة والعنف الأسري.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بتهمة تهديد المواطنين حمل السلاح غير المرخص الذي تحظره حكومة الإقليم، تم اعتقال المتهمين الخمسة من سكنة أربيل وضواحيها.

وأضاف البيان أنه فضلاً عن حمل الأسلحة المتنوعة، قام المتهمون بحمل أسلحة الصيد غير المرخصة، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد المواطنين، وكذلك متهمين بالعنف الأسري، مبيناً أنه تم إلقاء القبض عليهمبأوامرقضائية.