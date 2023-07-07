شرطة أربيل تفكك عصابة "خطيرة" نفذت عمليات سرقة وتسليب واختطاف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الجمعة، اعتقال اثنين من المتهمين كانا قد صدرت بحقهما في وقت سابق خمس مذكرات اعتقال، ورغم سرقة بعض السيارات، إلا أنهما تلقيا أموالا من المواطنين عن طريق التهديد.

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه، تم القبض على المتهمين اللذين عملا كعصابة، ارتكبا العديد من الجرائم مثل السرقة والتسليب والتهديد والاختطاف.

ووفقا لاعترافات المتهمين حاولوا عبر الإنترنت بيع سيارات غير موجودة بالفعل، وبعد مشاهدة أولئك الذين أرادوا شراء تلك السيارات الوهمية، كان المتهمان يستوليان على أموال المشترين تحت تهديد السلاح.

وفي الوقت نفسه، أعترف المتهمان أيضا بأنهم حاولا تبادل الدولار عبر الإنترنت مع عدد من الأشخاص مقابل الدولار الليبي، في حين أنهما لم يكن لديهما أي مبالغ بالدولار الليبي، خدعوا أصحاب الأموال فقط ثم أخذوا المال منهم بالتهديد.

في آخر أعمالهما الإجرامية، حاولا الحصول على مليون دولار من مواطن مقابل مليوني دولار ليبي، لكن شرطة أربيل القت القبض عليهما قبل أن يُتّما الصفقة، ويُهددا ذلك الشخص ويستوليا على أمواله.

كما ارتكب المتهمان المقيمان خارج أربيل عدة عمليات سطو أخرى، منها سرقة مبلغ كبير من المال من أحد مصانع أربيل، وسرقة شاحنة ونقلها إلى مناطق وسط وجنوب العراق لبيعها.