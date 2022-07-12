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شرطة أربيل تعلن إحصائية بحوادث العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-12T18:00:42+0000
شرطة أربيل تعلن إحصائية بحوادث العيد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إحصائية الحوادث المسجلة خلال أيام عيد الأضحى، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالة قتل.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "قوات الشرطة وبالتنسيق مع القوات الامنية بذلت جهودا كبيرة لإنجاح خطة العيد والحفاظ على سلامة المواطنين".

واضاف عزيز انه، "تم تسجيل 41 شكوى بقضايا مختلفة في محافظة اربيل خلال أيام العيد حُسم 36 شكوى منها، و5 شكاوى اخرى ما زالت قيد التحقيق".

واشار الى "عدم تسجيل اي حالة قتل في المحافظة خلال ايام العيد "، لافتا الى الى "تسجيل 5 حالات سرقة وحالة اطلاق نار واحدة اضافة الى حالة تعاطي واحدة للمواد المخدرة فضلا عن قضايا أخرى".

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