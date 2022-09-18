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شرطة أربيل تعلن القبض على متهم سطا على 13 منزلا وآخر سرق 23 دراجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-18T10:48:27+0000
شرطة أربيل تعلن القبض على متهم سطا على 13 منزلا وآخر سرق 23 دراجة

شفق نيوز/‏ أعلنت مديرية شرطة أربيل بإقليم كوردستان، يوم الأحد، إلقاء القبض على عدة اشخاص بتهمة السرقة. ‏

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل الرائد هوكر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المتهم الأول تم إلقاء القبض عليه بعد سرقته لمبالغ وكميات كبيرة من الذهب في منطقة إمباير بأربيل وقد تم تقديمه إلى المحكمة وفق المادة 444 من قانون العقوبات".

وأضاف، "أما القضية الثانية فهي سرقة بطاقات تعبئة الرصيد وقد تم اعتقال المتهمين فيها وتقديمهم إلى المحكمة وفق المادة 446 من قانون العقوبات".

وتابع عزيز انه "تم اعتقال متهم بسرقة مبالغ مالية من 13 منزلاً في حدود محافظة أربيل في منطقة منارة"، مشيراً الى "القاء القبض على متهم أثناء سرقته لدراجة نارية باهظة الثمن وأثناء التحقيق معه اعترف بسرقة 23 دراجة نارية في حدود محافظة أربيل وقد تم تقديمه إلى المحكمة".

ولفت عزيز؛ الى أن "المتهم الأخير الذي تم إلقاء القبض عليه كان يسرق الأغراض الثمينة في موقف الحافلات وقد تم إلقاء القبض عليه وتقديمه الى المحاكمة".

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