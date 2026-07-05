شرطة أربيل تعلن القبض على "خورشيد هركي" وشقيقه بتهم القتل وإثارة الفوضى

شفق نيوز - أربيل

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، إلقاء القبض على "خورشيد لطيف" أحد وجهاء عشيرة "الهركي"، وشقيقه "حيدر لطيف" بتهمة القتل، وإثارة الفوضى والتحريض ضد القوات الأمنية.

وأوضحت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد أن تسبب المتهمان في الفترة الماضية في إثارة الفوضى والمشاكل، والتجاوز على ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة، واستشهاد أحد عناصر البيشمركة ومواطن آخر، وإحراق معدات عسكرية تابعة لقوات البيشمركة، و تحريض الناس ضد القانون والاستقرار العام، وعرقلة المشاريع الحكومية، والتهديد بتخريب البنية التحتية الاقتصادية في مناطق متفرقة من قضاء خبات، بالإضافة إلى وجود شكاوى قضائية بحقهم من قبل المواطنين؛ فقد تم اليوم 5/7/2026، وبناءً على أمر قضائي، إلقاء القبض على المذكورين".

ووفقا للبيان، فإن سيتم تقديم "خورشيد وحيدر هركي"، للمحاكمة عن الجرائم التي ارتكبوها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه "نؤكد للمواطنين أن أرواحهم وممتلكاتهم مصونة"، ومشدداً أن "القانون هو السائد، ولن يُسمح لأي مجرم بزعزعة أمن واستقرار البلاد وإثارة الفوضى".

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو من العام الماضي اندلعت اشتباكات عنيفة في قضاء خبات غرب أربيل بين عناصر من عشيرة "هركي"، وأخرى من عشيرة "كوران" على خلفية نزاع يتعلق بأراضٍ زراعية ومجرى مائي، تطورت حيث تدخلت قوات زيرفاني التابعة للبيشمركة لاحتواء التوتر، مما أسفر عن سقوط ضحايا بحسب مصادر أمنية وطبية.