شرطة أربيل تعلن اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة والسطو المسلح

شفق نيوز / أعلنت شرطة أربيل، اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة متهمين بتنفيذ عمليات سرقة وسطو مسلح، فيما لفتت الى إصابة أحد منتسبيها بمواجهة مسلحة مع أحد المتهمين.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "المتهم الأول تم إلقاء القبض عليه بتهمة تنفيذ 19 عملية سطو مسلح، فضلا عن إطلاق النار على قوات الشرطة أثناء محاولة القبض عليه ما أدى لإصابة أحد عناصر الأمن بجروح"، مبينا أن "القوات الأمنية ضبطت أيضا بحوزته مواد مخدرة الى جانب مسروقات أخرى".

وأضاف عزيز ان "المتهمين الاخرين تم القاء القبض عليهما بعد ان قاما بسرقة حقيبة تحتوي مبلغ 10 آلاف دولار من امرأة سائحة"، مبينا انه "تم تقديم المتهمين الثلاثة للمحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".