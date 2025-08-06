شرطة أربيل تعلن اعتقال القاتل بـ"شجار المحطة"

شفق نيوز– أربيل

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، اعتقال عامل في محطة لتعبئة وقود بعد إطلاقه النار على ثلاثة أشخاص ما أدى إلى مقتلهم إثر اندلاع شجار بين الطرفين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، في إحدى محطات الوقود على شارع كويه، نشب شجار بين عامل المحطة وسائق سيارة مع راكب كان برفقته، حيث قام عامل المحطة بإطلاق النار عليهم، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين".

وأكدت أنه "على الفور، قامت فرق مديرية الشرطة بإلقاء القبض على المتهم، وهو حالياً موقوف بقرار من القاضي المختص، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة بشأن الحادث".

وكان مصدر أمني أفاد لوكالة شفق نيوز، مساء اليوم، بمقتل 3 أشخاص إثر شجار مسلح في محطة وقود قرب ماجدي مول في أربيل.

وأوضح المصدر أن "الحادثة وقعت بعد رفض شخصين دفع أجرة تعبئة البنزين، ما أدى إلى شجار مع عامل في المحطة، فأطلق النار عليهما وقتلهما مباشرة، وأصاب شخصاً ثالثاً كان عابراً في المكان، وتوفي لاحقاً متأثراً بإصابته".