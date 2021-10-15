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شرطة أربيل تعتقل محتالا استولى على قرابة مليون دولار أمريكي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-15T11:55:36+0000
شرطة أربيل تعتقل محتالا استولى على قرابة مليون دولار أمريكي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة القاء القبض على متهم احتال على مجموعة من الأشخاص واستولى على مبالغ مالية لهم تُقدر بـ800 ألف دولار أمريكي.

وقالت المديرية في بيان اليوم ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ألقت القبض على المتهم المدعو (ز. ا. ر) بموجب المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات العراقي.

وأوضح البيان أن المتهم المومأ إليه قام بالاحتيال على أكثر من ثلاثة أشخاص، وعليه ثلاثة ملفات تحقيق، مشيرا إلى أن المتهم احتال على مواطنين وتسلم منهم (٨٠۰٫٠٠٠) دولار أمريكي، وتم توقيفه وفق المادة القانونية أعلاه.

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