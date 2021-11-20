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شرطة أربيل تعتقل قاتلاً طعن صديقه بسكين حتى الموت

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-20T12:48:58+0000
شرطة أربيل تعتقل قاتلاً طعن صديقه بسكين حتى الموت

شفق نيوز/ أعلنت شرطة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، اعتقال قاتل طعن صديقه بسكين حتى الموت في حي سيتاقان.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد إبلاغ قوات شرطة أربيل عن وجود حالة شجار في حي سيتاقان، توجهت المفارز إلى هناك وتبين أن شجارا حصل بين صديقين وأحدهما ضرب الآخر بالسكين وأدى إلى وفاته".

وأضافت أن "مديرية شرطة أربيل حاليا تحقق في الحادث، وتم أخذ إفادات المعتقل الأولية لتحويله للقضاء".

من جانبهم، أفاد شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، بأن "الشجار حصل بين أصحاب (عربتين) جوالتين، على المكان المخصص لهما، وأدى إلى ضرب أحدهما الآخر بسكين كان يحمله".

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