شرطة أربيل تعتقل عدداً من المشتبه بهم بـ"افتعال" الحرائق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بإشعال الحرائق التي اندلعت بشكل لافت في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم القيادة الملازم كارزان صالح، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "اندلاع الحرائق في محافظة أربيل بشكل عام ومركز مدينة أربيل بشكل خاص، استدعى تشكيل فريق عمل للوقوف على حقيقة الأمر، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني".

وأضاف أنه "بعد التحقيقات والمتابعة تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وإحالتهم إلى السلطة القضائية لينالوا جزاءهم العادل".

من جهته، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، سعيد صالح، أن "أسباب الحرائق تباينت من مكان إلى آخر، فبعض الحرائق تسبب بها مواطنون عندما حاولوا حرق بطانيات".

وفي جزء آخر من حديثهما، قال الضابطان من الشرطة والدفاع المدني، إن الإجراءات القانونية "ستكون مفتوحة ضد أي شخص وأي شبهة حول وجود الحرائق التي تحدث في أربيل".

وأكدا أنه "تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بالتنسيق بين الشرطة والقوات الأمنية في أربيل بعد اندلاع الحريق في جبل سفين".

يشار إلى أن أربيل شهدت خلال الأشهر الماضية اندلاع حرائق بشكل متكرر في أسواق تجارية وبنايات سكنية ومساحات سياحية بشكل غير مسبوق، ما أثار شكوكاً لدى السلطات المحلية والتي قامت بفتح تحقيقات بتكرار هذه الحوادث وتوصلت في بعضها إلى أن الحرائق كانت بفعل فاعل، وأخرى بسبب الإهمال وعدم الالتزام بتعليمات الدفاع المدني.