سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة أربيل تعتقل طالباً طعن مدرسه بسكين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-22T18:12:53+0000
شرطة أربيل تعتقل طالباً طعن مدرسه بسكين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال طالب كان قد طعن مدرسه بسكين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تلقت بلاغاً حول اعتداء على مدرس في إحدى المدارس بواسطة طعنه بسكين، فتوجهت قوات الشرطة الى محل الحادث وتبين أن أحد الطلبة قد اعتدى على مدرسه.

وأضافت أن "الطالب فرّ من مكان الحادث، إلا أن الشرطة توصلت إليه بعد التحري الدقيق وتمكنت من إلقاء القبض عليه"، مشيرة إلى فتح ملف تحقيقي بحق الطالب وحبسه وفق المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات. 

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن اتحاد معلمي كوردستان، إصابة مدرس بجروح اثر طعنة سكين على يد طالبه في اربيل. 

وقال رئيس اتحاد معلمي كردستان احمد كرمياني لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة اعدادية زوزك في اربيل قامت بعملية تفتيش للطلبة عثرت خلالها على بوكس سكين بحوزة احد الطلبة"، مبيناً أن "الادارة صادرت هذه السكين وابلغت الطالب بضرورة حضور ولي امره الى المدرسة يوم غد".

وأضاف كرمياني، أن "الطالب انتظر لحين انتهاء الدوام الرسمي وخروج معاون مدير المدرسة الذي عثر على بوكس سكين ليوجه له طعنات بواسطة سكين بحوزته"، مبيناً أن "التدريسي نقل الى مستشفى شرقي اربيل لتلقي العلاج اللازم".

وأشار رئيس اتحاد معلمي كوردستان، إلى أن "وزارة التربية في الاقليم مستمرة في متابعة القضية مع الجهات ذات العلاقة".

related

تسجيل حالة وفاة بكورونا في اربيل

Date: 2020-06-02 09:26:26
تسجيل حالة وفاة بكورونا في اربيل

اعتقال متسول في اربيل جمع 13 مليون دينار خلال 72 ساعة

Date: 2021-01-17 20:18:10
اعتقال متسول في اربيل جمع 13 مليون دينار خلال 72 ساعة

حالات التعافي من كورونا في اربيل ترتفع لـ 162

Date: 2020-04-29 17:46:08
حالات التعافي من كورونا في اربيل ترتفع لـ 162

الاسايش تقبض على متهم بالقتل في اربيل

Date: 2020-09-26 14:03:43
الاسايش تقبض على متهم بالقتل في اربيل

مقتل واصابة شقيقين بقصف جوي تركي شمال أربيل

Date: 2019-06-26 21:56:26
مقتل واصابة شقيقين بقصف جوي تركي شمال أربيل

فتاة تنهي حياتها بواسطة شنق نفسها شمال اربيل

Date: 2019-11-04 09:28:53
فتاة تنهي حياتها بواسطة شنق نفسها شمال اربيل

خبر سار .. إقليم كوردستان يخلي عشرات المحجورين بعد التأكد من عدم اصابتهم بكورونا

Date: 2020-03-05 12:01:40
خبر سار .. إقليم كوردستان يخلي عشرات المحجورين بعد التأكد من عدم اصابتهم بكورونا

اربيل تدشن مشروعاً لمياه الشرب بقيمة 300 مليون دولار

Date: 2020-08-06 08:47:30
اربيل تدشن مشروعاً لمياه الشرب بقيمة 300 مليون دولار