شرطة أربيل تعتقل طالباً طعن مدرسه بسكين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال طالب كان قد طعن مدرسه بسكين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تلقت بلاغاً حول اعتداء على مدرس في إحدى المدارس بواسطة طعنه بسكين، فتوجهت قوات الشرطة الى محل الحادث وتبين أن أحد الطلبة قد اعتدى على مدرسه.

وأضافت أن "الطالب فرّ من مكان الحادث، إلا أن الشرطة توصلت إليه بعد التحري الدقيق وتمكنت من إلقاء القبض عليه"، مشيرة إلى فتح ملف تحقيقي بحق الطالب وحبسه وفق المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن اتحاد معلمي كوردستان، إصابة مدرس بجروح اثر طعنة سكين على يد طالبه في اربيل.

وقال رئيس اتحاد معلمي كردستان احمد كرمياني لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة اعدادية زوزك في اربيل قامت بعملية تفتيش للطلبة عثرت خلالها على بوكس سكين بحوزة احد الطلبة"، مبيناً أن "الادارة صادرت هذه السكين وابلغت الطالب بضرورة حضور ولي امره الى المدرسة يوم غد".

وأضاف كرمياني، أن "الطالب انتظر لحين انتهاء الدوام الرسمي وخروج معاون مدير المدرسة الذي عثر على بوكس سكين ليوجه له طعنات بواسطة سكين بحوزته"، مبيناً أن "التدريسي نقل الى مستشفى شرقي اربيل لتلقي العلاج اللازم".

وأشار رئيس اتحاد معلمي كوردستان، إلى أن "وزارة التربية في الاقليم مستمرة في متابعة القضية مع الجهات ذات العلاقة".