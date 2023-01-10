شرطة أربيل تعتقل شخصاً بحوزته 4000 دولار "ليبي مجمد"

شفق نيوز/ ‏أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص بتهمة التعامل بالعملة المزورة.

‏وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (ك.ع.أ) وهو مواطن عربي بتهمة التعامل بالعملة المزورة".

‏وأضافت أن مفارز الشرطة "تمكنت من ضبط 4000 دولار مطبوعة بحوزة المتهم حيث كان يريد بيعها في السوق تحت ما يسمى - الدولار الليبي المجمَد"، مشيرة الى "تسليمه إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".