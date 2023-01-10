شرطة أربيل تعتقل شخصاً بحوزته 4000 دولار "ليبي مجمد"
2023-01-10T16:46:37.000000Z
شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص بتهمة التعامل بالعملة المزورة.
وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (ك.ع.أ) وهو مواطن عربي بتهمة التعامل بالعملة المزورة".
وأضافت أن مفارز الشرطة "تمكنت من ضبط 4000 دولار مطبوعة بحوزة المتهم حيث كان يريد بيعها في السوق تحت ما يسمى - الدولار الليبي المجمَد"، مشيرة الى "تسليمه إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".