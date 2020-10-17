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شرطة أربيل تطيح بأحد المعتدين في "واقعة الصيدلية"

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-17T15:42:15+0000
شرطة أربيل تطيح بأحد المعتدين في "واقعة الصيدلية"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل باقليم كوردستان، يوم السبت، القاء القبض على واحد من الشخصين الذين هجما على صيدلية وسط المدينة، في واقعة أثارت ردود فعل منددة واسعة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد انتشار مقطع مصور (فيديو) في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصين يهاجمان صيدلية وسط مدينة اربيل، تم تكليف فريق من شرطة اربيل وشرطة قسم مكافحة الاجرام وشرطة قسم النشاطات المدنية".

وبين أن "الفريق تمكن خلال اقل من 24 ساعة من اعتقال المتهم الرئيس ويدعى (ف ع ق)، يوم امس الجمعة، وان الفريق متواصل في جهوده لاعتقال المتهم الاخر".

واضاف البيان انه "تم فتح ملف بالتحقيق فورا وتم تسليمه للقضاء وفقا للمادة 430 من قانون العقوبات"، مبينا انه "في اللحظات الاولى لنشر المقطع المصور ولغاية اعتقال المتهم المذكور كان محافظ اربيل كمسؤول عن امن المدينة على الخط مباشرة وكان يتابع مع الفريق مجريات الامور".

وطمأن البيان المواطنين في مدينة اربيل ان الشرطة ستكون على الدوام على اهبة الاستعداد لحماية ارواحهم وممتلكاتهم وكذلك بسط الامن في المدينة.


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