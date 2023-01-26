شرطة أربيل تطيح بمختطف امرأة ارتكب جرائم عدة

شفق نيوز / أعلنت شرطة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، الإطاحة بمختطف امرأة ارتكب جرائم عدة في المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكر عزيز، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "قوات الشرطة اعتقلت المتهم المدعو (أ، هـ، ز) البالغ من العمر 25 عاماً".

وأضاف عزيز، أن "المواد القانونية التي صدرت بموجبها مذكرات قبض بحقه هي، المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بالاختطاف، والمادة 453 المتعلقة بخيانة الأمانة، وكذلك المادة 267 من قانون العقوبات العراقي، ووفق المادة 430 المتعلقة بالتهديد، وبموجب المادة 23 من قانون المرور صادرة بحقه مذكرة قبض في السليمانية، وفق المادة 453 مرتين أُخريين متعلقتين بخيانة الأمانة".

وأشار المتحدث باسم الشرطة، إلى "إحالة المتهم إلى القضاء، لمحاكمته بحسب تلك المواد المطلوب بها"، لافتاً إلى أن "المتهم اختطف امرأة وتمكنت من التعرف عليه لاحقاً".