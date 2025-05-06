شرطة أربيل تطيح بمتهم يبتز النساء إلكترونياً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال متهم كان يقوم بتهديد النساء ومحاولة ابتزازهن إلكترونياً بعد تلقي شكوى من إحدى السيدات.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها ألقت القبض على مشتبه به بتهمة تهديد النساء بعد تقدم إحدى السيدات بشكوى ضده، مضيفاً أنه بعد متابعة وتحقيق شامل أجرته فرق المديرية، تم تحديد مكان المشتبه به واعتقاله.

وأضاف البيان أنه قد تم إيداع المتهم الحبس الاحتياطي بقرار من قاضي التحقيق.

وطالب البيان المواطنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بحذر وعدم إرسال صور وفيديوهات غير لائقة لأي أحد، حتى لا يتعرضوا لمشاكل مختلفة، لافتا الى انه في حالة وجود أي مشاكل على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور ومقاطع فيديو غير لائقة، يمكن الاتصال بالخط الساخن للشرطة07508088080.