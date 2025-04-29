شرطة أربيل تطيح بمتهمين قتلا شخصاً في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهمين قاما بقتل شخص في بغداد وهربا للاختباء في المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية شرطة بغداد أبلغت نظيرتها في أربيل بأن شخصين ارتكبا جريمة قتل في بغداد وهربا باتجاه إقليم كوردستان ومدينة أربيل بالتحديد.

وأوضح البيان أن فرق المديرية بدأت على الفور بتحقيقاتها وتمكنت خلال ساعات معدودة اعتقال المتهمين، مطمئنا المواطنين بأن أربيل ليست مكاناً للتستر على المتهمين وأن أي شخص يقوم بفعل إجرامي سيعتقل في أسرع وقت ممكن ويسلمإلىالعدالة.