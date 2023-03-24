شرطة أربيل تطيح بعصابة خطفت شخصاً وطلبت ربع مليون دولار لإطلاق سراحه

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الجمعة، إلقاء القبض على عصابة متهمة بخطف شخص وطلب ربع مليون دولار لإطلاق سراحه.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكر عزيز، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "في تاريخ 20/3 تعرض مواطن من أصل عربي، إلى الخطف من قبل ثلاثة أشخاص كانوا قد قاموا بعزيمته في قضاء شقلاوة".

وأضاف عزيز، أن "الخاطفين قاموا باختطاف المواطن لمدة أربعة أيام وطلبوا من عائلته مبلغاً قدره 250 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه".

وأشار إلى أن "شرطة أربيل شكلت فرقة خاصة لمتابعة القضية، وتمكنت من إلقاء القبض على اثنين من أفراد العصابة وهما مواطنان كورديان، وإنقاذ الشخص المخطوف، بينما فر الشخص الثالث وهو من أصل عربي إلى جهة مجهولة".