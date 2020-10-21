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شرطة أربيل تطيح بعصابة امتهنت السرقة تحت تهديد السلاح

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-21T16:15:20+0000
شرطة أربيل تطيح بعصابة امتهنت السرقة تحت تهديد السلاح

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة مكافحة الاجرام في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن القاء القبض عن ثلاثة متهمين قاموا بسرقة ملايين الدنانير وعشرات آلاف الدولارات تحت تهديد السلاح من المواطنين في اربيل. 

وجاء في بيان لمدير المديرية العميد دلير النجار، ورد لوكالة شفق نيوز، ان قسم راستي لشرطة مكافحة الاجرام وبعد تلقيها معلومات عن عدد من حالات السرقة والتحايل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) وقبض الاموال من احد الاشخاص بقوة السلاح والعصا الكهربائية، قام بتشكيل فريق للتحقيق وبخطة محكمة  تمكن من القاء القبض على ثلاثة اشخاص.

 واضاف البيان انه سبق للمتهم (ر.ح.ح) ان قام بشكل وهمي ببيع سيارة لاحد الاشخاص واثناء القاء القبض عليه وجدت بحوزته سلاحا غير مرخص وعصا كهربائية اراد ان يستخدمها لمواجهة القوات الامنية، مستدركا ان قوات الشرطة تمكنت من القاء القبض عليه من دون ان يتمكن من استخدامها وتم ضبط السلاح والعصا الكهربائية.

وتابع ان السيارة كانت من نوع كاديلاك وقام بطلاء زجاجاتها باللون الاسود ضبطها ايضا.   

واشار الى انه في بداية التحقيق اعترف بان لديه شريكين في تنفيذ جريمته اسمهما (ع.ه.ح) و(م.ع.ر)، لافتا الى انه تم لاحقا القبض على المتهمين المذكورين وعثر بحوزتهما اثناء الاعتقال بندقية آلية كلاشينكوف ومسدسين وعدد من الاطلاقات وكمية من المواد المخدرة.

وافاد البيان بان المتهمين اعترفوا بارتكاب العديد من الجرائم وسرقة مبلغ 40 مليون دينار و20 الف دولار وكذلك 35 الف دولار و 3800 دولار، لافتا الى انهم حاليا موقوفون وفقا للمواد (442) و(279) و(21) سلاح و(14) مواد مخدرة.


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