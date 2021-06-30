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شرطة أربيل تطيح بعصابة "الدولار الليبي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-30T14:01:51+0000
شرطة أربيل تطيح بعصابة "الدولار الليبي"

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم شرطة أربيل، العقيد هوكر عزيز، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على عصابة تدعي بيع ما يسمى بـ"الدولار الليبي" إلا أنها تقوم بتسليب ضحاياها تحت تهديد السلاح.

وقال عزيز في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن العصابة كانت تحتال على المواطنين من خلال خداعهم ببيع عملة مزورة تسمى "الدولار الليبي" بنصف قيمة الدولار الفعلية في الأسواق المحلية.

وبين أن عدداً من المواطنين تقدموا بشكاوى تفيد بتعرضهم للتسليب تحت تهديد السلاح، مشيراً إلى أنه بعد المتابعة تم اعتقال ثلاثة اشخاص والاستيلاء على سيارات واسلحة ومبلغ 40 الف دولار يستخدمونها في عملياتهم.

واوضح عزيز ان "هؤلاء كانوا ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي ان لديهم الدولار الليبي ويعرضونه بسعر خمسة آلاف دولار أمريكي مقابل عشرة الاف دولار ليبي، وبعد الاتفاق مع الضحية ووصولهم اليهم يقومون بسلبه أمواله ويلوذون بالفرار".

واضاف انه تم التحايل على عدد من المواطنين "ولهذا نطالب الجميع بعدم تصديق مثل هذه الخدع"، مشيرا الى توقيف المتهمين بحسب المادة 442 من قانون العقوبات العراقي.

وما يعرف بالدولار الليبي، هو عملة مزورة الا ان المحتالين يدعون انه من الاموال المجمدة التي تعود لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

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