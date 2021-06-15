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شرطة أربيل تطيح بثمانية متهمين بالسرقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-15T10:35:26+0000
شرطة أربيل تطيح بثمانية متهمين بالسرقة

شفق نيوز/ أفادت شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على ثمانية متهمين بالسرقة.

وقال هوكر عزيز المتحدث باسم الشرطة لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اعتقال 8 أشخاص قاموا بأعمال سرقات مختلفة من بينها سرقة بطاريات السيارات بمركز مدينة اربيل وقضاء خبات".

ودعا عزيز، المواطنين، إلى رفع دعاوى قضائية ضد المتهمين ممن تعرضوا للسرقات.

وأضاف أن "المشكلة الكبيرة التي نعاني منها يتمثل في ان بعض المواطنين لا يرفعون دعاوى قضائية ضد المتهمين او عند تعرضهم للسرقة؛ وبهذا الحالة تصبح الامور معقدة لانه قانونيا يجب ان تكون هناك دعوى لتحريك القضية".

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