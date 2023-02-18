شرطة أربيل تصدر توضيحاً حول مقتل فتاة عشرينية على يد طليقها

شفق نيوز/ أصدرت مديرية شرطة اربيل، يوم السبت، توضيحا حول جريمة قتل في إحدى مناطق المدينة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في الساعة 5:00 عصر اليوم تلقت شرطة اربيل بلاغاً عن جريمة قتل في منطقة قشتبة وعند الوصول الى مكان الحادث تبين ان الضحية تدعى (شاجوان صباح حمه كريم) تبلغ من العمر 22 عاما، قُتلت اليوم بطلق ناري من قبل زوجها السابق الذي يدعى (م. و .ا) والبالغ من العمر 26 عاما بسبب مشكلة قديمة بينهما".

وبينت المديرية "تم فتح محضر تحقيق في الحادثة وارساله الى محكمة تحقيق اربيل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم".