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شرطة أربيل تصدر توضيحاً بشأن بناية "مسكونة بالجن"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-18T17:34:02+0000
شرطة أربيل تصدر توضيحاً بشأن بناية "مسكونة بالجن"

شفق نيوز/ اصدرت مديرية شرطة محافظة اربيل، اليوم السبت، توضيحاً بشأن انباء تحدثت عن وجود اصوات تصدر من داخل بناية قيد الانشاء قرب الشارع الستيني وسط مدينة اربيل وزعم البعض انها اصوات تصدر عن "الجن".

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريقاً من شرطة النجدة التابعة لشرطة اربيل توجه الى البناية لتقصي الحقيقة فتبين ان الموضوع الذي قامت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عنه بعيد عن الحقيقة".

واوضح ان "مالك الهيكل بعد ان توقف البناء اقفل ابواب البناية ووضع سماعات حساسة في حالة اقتراب اي شخص تقوم تلك السماعات باصدار تلك الاصوات التي فسرها البعض بانها تصدر عن الجن".

واشار البيان ان "الموضوع الذي تم الحديث عنه كاذب وانها قامت بتوثيق الموضوع بمقطع مصور يبين الحقيقة".

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