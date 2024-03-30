شرطة دهوك: مقتل واصابة ثلاثة اشخاص من أُسرة واحدة في شجار مسلح

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم السبت، بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص من أُسرة واحدة بشجار مسلح اندلع في قضاء شيخان.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه في الساعة الـ12 بعد منتصف الليل وضمن حدود القضاء المذكور وقرب قرية (آل مامان) اندلع شجار قُتل فيه رجلٌ يُدعى (عوني إسماعيل عبدي) بينما أُصيب شقيقه (جوهر إسماعيل عبدي)، وأبنه (أحمد عوني إسماعيل) باطلاقات سلاح نوع (كلاشينكوف).

وأضاف البيان أنه على الفور وصلت شرطة شيخان إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً ، وصدرت مذكرات قبض بحق المتهمين بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.