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شرطة دهوك تُعيد 5 كغم من الذهب و25 مليون دينار مسروقة الى صاحبها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-04T07:45:48+0000
شرطة دهوك تُعيد 5 كغم من الذهب و25 مليون دينار مسروقة الى صاحبها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك يوم الخميس القاء القبض على متهمين اثنين من افراد عصابة سرقت 5 كغم من الذهب ومبلغاً مالياً مقداره 25 مليون دينار من منزل في قضاء "بردرش"، مشيرة الى اعادة المبالغ المالية والمصوغات الذهبية الى صاحبها.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك المقدم هيمن سليمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه "في مساء يوم 28 من شهر كانون الثاني الماضي وتحديدا في الساعة السادسة وقعت جريمة سرقة في مركز قضاء بردرش قام بها ثلاثة متهمين حيث سرقوا 5 كغم من الذهب ومبلغا ماليا مقداره 25 مليون دينار عراقي من منزل احد المواطنين".

ونوه الى انه "بعد الحادثة شرعت القوات الامنية في القضاء بالتحقيقات والتحري للكشف عن ملابسات الحادثة والقاء القبض على الفاعلين".

وتابع المقدم سليمان قائلا "خلال 6 ايام وبعد التحقيقات المتواصلة وبالتعاون مع شرطة مدينة شقلاوة ومحافظة اربيل تم القاء القبض على اثنين من المتهمين الضالعين بعملية السرقة وبعد اعترافهما تم ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية"، مشيرا الى ان "الجهود متواصلة لالقاء القبض على المتهم الثالث".

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