سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة دهوك توجّه تحذيراً للسكان خلال اعياد نوروز

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-19T17:14:12+0000
شرطة دهوك توجّه تحذيراً للسكان خلال اعياد نوروز

شفق نيوز/ طالبت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم السبت، السكان بتجنب إطلاق النار لأي غرض من الأغراض خلال أيام أعياد نوروز، مؤكدة أنه تم توجيه الأجهزة الأمنية كافة باعتقال أولئك الذين يتسببون بزعزعة الأمن.

وقال مدير اعلام الشرطة في دهوك هيمن سليمان في بيان اليوم، من أجل تنظيم عيد هادئ تم وضع قوات الأمن كافة على أهبة الاستعداد لحماية ممتلكات المواطنين.

وأضاف "يتعين على المواطنين أن يتجنبوا استخدام السلاح وإطلاق النار لأي سبب من الأسباب لكيلا تتم زعزعة الاستقرار"، مشيرا إلى تكليف قوات الشرطة بإعتقال من يطلقون الأعيرة النارية وتسليمهم إلى القضاء.

related

السليمانية تحذرُّ المدارس من عدم الالتزام بالدوام المتناوب

Date: 2021-02-09 08:30:00
السليمانية تحذرُّ المدارس من عدم الالتزام بالدوام المتناوب

شرطة دهوك تقبض على "ساحر مشعوذ".. صور

Date: 2021-01-30 12:39:56
شرطة دهوك تقبض على "ساحر مشعوذ".. صور

أربيل تدعو سكانها للحد من حركة التنقل جراء استمرار هطول الأمطار

Date: 2022-01-13 07:33:39
أربيل تدعو سكانها للحد من حركة التنقل جراء استمرار هطول الأمطار

أربيل تحذر من الضباب والثلوج وتؤكد ضرورة العودة للمنازل قبل المساء

Date: 2021-12-25 08:01:22
أربيل تحذر من الضباب والثلوج وتؤكد ضرورة العودة للمنازل قبل المساء

دهوك تطلق تحذيرا بإنخفاض كبير في نهر دجلة: العراق سيواجه ازمة

Date: 2020-07-08 17:20:46
دهوك تطلق تحذيرا بإنخفاض كبير في نهر دجلة: العراق سيواجه ازمة

السليمانية تحذر من التوجه إلى المناطق الجبلية

Date: 2021-02-20 07:51:05
السليمانية تحذر من التوجه إلى المناطق الجبلية

شرطة دهوك تُعيد 5 كغم من الذهب و25 مليون دينار مسروقة الى صاحبها

Date: 2021-02-04 07:45:48
شرطة دهوك تُعيد 5 كغم من الذهب و25 مليون دينار مسروقة الى صاحبها

أربيل تطالب السكان بعدم استخدام هذه الطرق "حتى في حالات الشدة"

Date: 2022-01-20 06:25:50
أربيل تطالب السكان بعدم استخدام هذه الطرق "حتى في حالات الشدة"