شرطة دهوك توجّه تحذيراً للسكان خلال اعياد نوروز

شفق نيوز/ طالبت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم السبت، السكان بتجنب إطلاق النار لأي غرض من الأغراض خلال أيام أعياد نوروز، مؤكدة أنه تم توجيه الأجهزة الأمنية كافة باعتقال أولئك الذين يتسببون بزعزعة الأمن.

وقال مدير اعلام الشرطة في دهوك هيمن سليمان في بيان اليوم، من أجل تنظيم عيد هادئ تم وضع قوات الأمن كافة على أهبة الاستعداد لحماية ممتلكات المواطنين.

وأضاف "يتعين على المواطنين أن يتجنبوا استخدام السلاح وإطلاق النار لأي سبب من الأسباب لكيلا تتم زعزعة الاستقرار"، مشيرا إلى تكليف قوات الشرطة بإعتقال من يطلقون الأعيرة النارية وتسليمهم إلى القضاء.