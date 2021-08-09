شرطة دهوك تلقي القبض على قاتل خلال وقت قياسي

شفق نيوز/ نجحت شرطة محافظة دهوك، يوم الاثنين، في إلقاء القبض على رجل قتل طليقته بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ الجريمة.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك، المقدم هيمن سليمان، لوكالة شفق نيوز، ان "الشرطة عثرت ليلة أمس الأحد على جثة امرأة داخل شقة في مجمع (وار ستي) السكني بمنطقة دوميز جنوبي دهوك".

وأضاف أنه "بعد التحقيقات تبين أن الضحية مطلقة وتبلغ من العمر 22 عاما"، مشيرا الى ان "الشكوك حامت حول طليقها (35 عاماً) وبعد التحري تمكنت الشرطة من القبض عليه اليوم الاثنين خلال فترة قياسية لم تتجاوز 24 ساعة".

وبين سليمان أن "طليقها اعترف بارتكابه الجريمة بسبب مشاكل اجتماعية"، مضيفا ان "الجاني لديه اربعة اطفال".