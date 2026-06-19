شرطة دهوك تكشف ملابسات جريمة "العم وابن شقيقه"

شفق نيوز- دهوك

كشفت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم الجمعة، عن تفاصيل جريمة قتل وقعت في المحافظة، راح ضحيتها شاب على يد عمه بسبب خلافات عائلية.

وقال المتحدث باسم المديرية العقيد آرام سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة بدأت يوم الأربعاء الماضي عندما نقل رجل ابن شقيقه إلى مستشفى الطوارئ في دهوك، مدعياً تعرضه لكسر في ساقه نتيجة سقوطه.

وبين أن "العم عاد بعد نحو 24 ساعة إلى المستشفى وقام بإطلاق النار على ابن شقيقه بواسطة مسدس داخل المستشفى، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن الجريمة وقعت على خلفية مشاكل وخلافات عائلية بين الطرفين، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وأكد سليمان صدور أمر قبض بحق المتهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة القتل، مبيناً أن الجهود مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وكان مصدر أمني في دهوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بأن شاباً يبلغ من العمر 24 عاماً قتل فجر اليوم داخل مستشفى الطوارئ في مدينة دهوك بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل عمه.

وبين أنه "دخل الجاني إلى حيث يتواجد ابن شقيقه وأطلق النار عليه من سلاح مزود بكاتم للصوت، ما أدى إلى مقتله على الفور".