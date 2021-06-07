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شرطة دهوك تفكك خلية نساء تبتز شباناً بنشر صور جنسية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-07T15:04:07+0000
شرطة دهوك تفكك خلية نساء تبتز شباناً بنشر صور جنسية

شفق نيوز/ القت قوات الشرطة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الإثنين، على أفراد شبكة تستدرج شبانا لاقامة علاقات جنسية مع النساء وتصويرهم وابتزازهم بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هيمن سليمان المتحدث باسم شرطة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا اتفق مع أربع نساء لاستدراج شبان الى أحد المنازل لاقامة علاقات جنسية مع النساء، وأثناء ذلك يقوم الرجل بتصوير العلاقات الحميمية وابتزاز الشاب بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم وفضحهم في مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف، سليمان ان "رجلا سجل شكوى في احد مكاتب مكافحة الاجرام في محافظة دهوك بحدوث عملية ابتزاز ضده من قبل نساء".

وأشار إلى أن "الشرطة تمكنت من القبض على رجل وثلاث نساء اعترفوا بارتكابهم عملية الابتزاز"، منوها إلى "إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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