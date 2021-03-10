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شرطة دهوك تغلق صالات قمار الكترونية وتعتقل أصحابها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-10T12:49:46+0000
شرطة دهوك تغلق صالات قمار الكترونية وتعتقل أصحابها

شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن إغلاق صالات للقمار الالكتروني في المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة قامت بالقبض على 14 شخصا واغلاق صالاتهم للقمار الالكتروني وحجز مستلزماتهم من اجهزة الكومبيوتر وذلك حسب الفقرة 389 من قانون العقوبات".

وشدد سليمان على "عزم السلطات الامنية منع كافة انواع القمار في المحافظة".

وأوضح أن "حملة غلق صالات القمار مستمرة حيث تمكنت الجهات الامنية من اغلاق صالات عدة للقمار في المحافظة الشهر المنصرم".

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