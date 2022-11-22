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ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين لانفجار خزان الغاز بدهوك والشرطة تسرد التفاصيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-22T07:15:44+0000
ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين لانفجار خزان الغاز بدهوك والشرطة تسرد التفاصيل

شفق نيوز/ أفاد مدير شرطة محافظة دهوك العميد فخري أحمد، يوم الثلاثاء، إرتفاع عدد الجرحى جراء انفجار خزان الغاز في قسم داخلي للطلبة بمركز المحافظة.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مكان الحادث، إنه وفقا للتحقيقات الأولية فإن الانفجار ناجم عن خزان الغاز الموجود في سطح البناية وليس الفرن، مردفا بالقول إن الخزان تسرب منه الغاز جراء خلل فني عندما قام الطلبة بتشغيل التدفئة.

وأضاف أن الحادث أسفر عن سقوط الرائد علي والنقيب عمر ضحايا إضافة إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة، مبينا أن هؤلاء ساهموا في عملية إخماد الحريق ولولاهم لكان عدد الضحايا أكبر.

وأشار إلى أن حصيلة الحادث بلغت 4 ضحايا 43 جريحا من بينهم شرطي وعامل في شركة الغاز وضعهم الصحي غير مستقر، موضحا أن باقي المصابين كانت جروحهم طفيفة وقد غادر معظمهم المستشفى.

وتابع العميد أحمد بالقول إن العدد المتبقي من الجرحى 10، مشيرا إلى أن مديرية شرطة دهوك ستجري مراسم دفن عسكرية لضحاياها.

من جهته قال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة الضحايا ارتفاع إلى خمس بعد وفاة أحد المصابين وهو شرطي.

من جهته أكد رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر في مؤتمر صحفي، سقوط 5 ضحايا، معلنا الحداد في المحافظة إثر الحادث.

واعرب عن شكره لرئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لمتابعتهما الحادث.

واضاف تتر ان الجهات المختصة ستتابع مجريات التحقيق لمعرفة سبب وقوع الحادث.

واوضح ان اعلان الحداد لا يعني تعطيل الدوام بالمحافظة بل تعليق النشاطات والفعاليات الفنية والادبية من قبل الحكومة المحلية.

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