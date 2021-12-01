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شرطة دهوك تعلن تحطيم 26 ماكنة قمار الكترونية: اللعبة ممنوعة قانوناً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-01T11:24:10+0000
شرطة دهوك تعلن تحطيم 26 ماكنة قمار الكترونية: اللعبة ممنوعة قانوناً

شفق نيوز/ أكدت شرطة محافظة دهوك، يوم الأربعاء، أن ممارسة لعبة القمار في إقليم كوردستان ممنوعة، مشيرة الى تحطيم 26 ماكنة قمار الكترونية.

وقال مدير شرطة محافظة دهوك العميد فخري احمد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "ممارسة القمار ممنوع في اقليم كوردستان وان اي شخص يقدم على هذه الممارسة سيتم إلقاء القبض عليه ويُحال إلى القضاء".

واوضح أن " الاماكن التي كانت تشهد ممارسة لعبة القمار تم إغلاقها وإحالة القائمين عليها للمحاكمة، داعيا المواطنين كافة الى "ابلاغ السلطات الامنية ان اية حالة يشتبه بها".

وتابع احمد، "قامت الحادلات بتحطيم 26 ماكنة قمار الكترونية داخل مديرية شرطة محافظة دهوك أمام وسائل الإعلام".

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