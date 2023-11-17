شرطة دهوك تعلن بالتفاصيل العثور على جثة شاب بعد أسبوع على اختفائه

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم شرطة محافظة دهوك العقيد هيمن سليمان، يوم الجمعة، عن العثور على جثة شاب داخل بناية قيد الإنشاء بعد مرور سبعة أيام على اختفائه، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية، وتقرير الطب الشرعي تفيد بأن الحادث عرضي وليس جنائي.

وقال العقيد سليمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه مساء أمس زار مواطن مركز شرطة "خبات"، وأبلغ بأن شاباً من افراد أُسرته بات مجهول المصير بعد اختفائه منذ 6 أيام، مردفا بالقول: بعد استحصال قرار من القاضي شرعت القوات الأمنية بالبحث والتحري والتحقيق للعثور على الشخص.

وأضاف أنه "صباح اليوم وبالتعاون مع مواطن تم العثور على جثة ذلك الشاب المدعو (هاري وان حسين) داخل هيكل بناية قيد الإنشاء في مركز مدينة دهوك".

وأوضح المتحدث باسم شرطة دهوك، ان القوات الامنية وبعد زيارتها محل الحادث تبين أنه سقط في المكان المعد لبناء المصعد في البناية التي هي قيد الإنشاء والذي كان مليئا بالمياه ليفارق الحياة.

وتابع بالقول إنه: وفقا للتحقيقات الأولية وتقرير الطب الشرعي ولغاية الان لم تتم ملاحظة آثار قتل على جثة ذلك الشاب، مؤكدا أن التحقيقات ما تزال مستمرة من قبل شرطة دهوك بما يخص الحادث.