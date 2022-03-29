شرطة دهوك تعد خطة أمنية لشهر رمضان

شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إعداد خطة امنية خاصة بشهر رمضان.

وقال المقدم هيمن سليمان المتحدث باسم شرطة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "الاجهزة الامنية التابعة للشرطة ستقوم بهامها خلال شهر رمضان مع وجود فرق امنية جوالة داخل المدن".

واوضح سليمان أن "الخطة تتضمن توزيع فرق مكافحة الاجرام داخل الاسواق والمواقع العامة والتجارية وساحات المساجد خلال الليل اضافة الى فرق امنية في النهار".

كما اشار المتحدث باسم شرطة دهوك الى أن "فرق النشاطات المدنية والطوارئ ستتشكل لمراقبة الوضع الامني داخل المحافظة"، مؤكدا ان "الخطة ستنفذ بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية الاخرى حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم".