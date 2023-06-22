شرطة دهوك تعتقل أكثر من 200 شخص بتهمة المقامرة

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم الخميس، أنها ألقت القبض على أكثر من 200 شخص بتهمة المقامرة، فيما افتتحت سبعة مراكز لتسجيل الأسلحة غير المرخصة في المحافظة التي لم يتبق على تسجيلها سوى شهر واحد وفقا للمهلة التي منحتها وزارة داخلية إقليم كوردستان العراق.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد هيمن سليمان في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن مراكز ومكاتب شرطة مكافحة الجريمة سجلت 84 شكوى وعلى إثرها أُلقي القبض على أكثر من 200 شخص بتهمة المقامرة.

وأضاف أنه في العام 2022 تم تسجيل 181 شكوى، وجراء ذلك اعتقلت القوات الأمنية 300 شخص بتهمة جرائم القمار، مؤكدا هذه الحملات ستستمر من قبل مديرية الشرطة بمساعدة محكمة جنايات دهوك.

وعن تسجيل الأسلحة غير المرخصة أكد المتحدث باسم شرطة دهوك، أن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان قررت أمس افتتاح 48 مركزاً آخر لتسجيل الأسلحة غير المرخصة في جميع أنحاء الإقليم، فضلا عن سبعة مراكز في محافظة دهوك، بما في ذلك مركز شرطة "خبات" ومركز شرطة "نوروز" و"برايتي" ومركز شرطة "دوميز" و"شيلادزه" و"كلاكجي" ومركز شرطة "روڤیا".

وتابع سليمان إنه لم يتبق سوى شهر واحد لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، وأن أي شخص لا يسجل سلاحه في المراكز المذكورة، فإن السلاح الذي بحوزته يكون غير قانوني، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وسيحكم عليه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات إضافة إلى فرض عقوبة مادية عليه تتراوح من مليونين إلى خمسة ملايين دينار.