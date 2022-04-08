شرطة دهوك تعتقل شابا فتح النار عشوائيا صوب الناس وقوات الأمن

شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة دهوك، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شاب مختل عقليا فتح النار بشكل عشوائي من بناية عالية صوب النّاس والقوات الامنية.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك المقدم هيمن سليمان في تصريح بالفيديو بثه الموقع الرسمي للشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "بعد الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل صعد شاب على بناية شاهقة وفتح النار من سلاح صوب السكان وقوات الشرطة".

وأضاف أنه "لحسن الحظ وبعد ساعات عدة من محاصرته، ومن دون خسائر بشرية أو إصابات تمكنت القوات الامنية من القاء القبض عليه".

وأوضح المقدم سليمان ان الشاب يبلغ من العمر 18 عاما من اهالي إدارة منطقة (زاخو) ووضعه النفسي غير مستقر، مشيرا إلى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.