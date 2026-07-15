شرطة دهوك تطيح بـ"عائلية موصلية" تمارس الابتزاز الإلكتروني

شفق نيوز- دهوك

أعلن مسؤول إعلام مديرية شرطة دهوك، العقيد هيمن سليمان، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة "عائلية" من مدينة الموصل قامت بعمليات ابتزاز إلكتروني لشابة من المحافظة.

وقال سليمان لوكالة شفق نيوز، إن الشبكة حاولت استغلال شابة تبلغ من العمر 21 عاماً بعدما تم استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على صور ومقاطع فيديو خاصة بها.

وبين أن عائلة الفتاة تقدمت بشكوى لمركز شرطة مالطا قبل يومين تفيد بتعرض ابنتهم للابتزاز المالي بشكل متواصل حيث أجبرها المتهمون على دفع أكثر من ثمانية آلاف دولار مقابل عدم نشر تلك الصور ومقاطع الفيديو.

وأوضح أن التحقيقات التي أجراها ضباط ومنتسبو مركز الشرطة توصلت إلى أن المتهم الرئيس يقيم في مدينة الموصل وكان ينفذ عمليات الابتزاز بمساعدة والده وخاله وفي بعض الحالات والدته حيث كانوا يتوجهون إلى محافظة دهوك لاستلام الأموال من الضحية.

وأضاف سليمان أن شرطة مركز مالطا وبالتنسيق مع مديرية آسايش دهوك تمكنت من إلقاء القبض على الابن والأب والخال وبعد التحقيق معهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وأخذ مبالغ مالية متفاوتة من الضحية في عدة مناسبات.

وأشار إلى أنه تم توقيف المتهمين وفقاً للمادة 452 من قانون العقوبات وما زالت التحقيقات مستمرة معهم، داعياً المواطنين ولاسيما الفتيات والنساء إلى عدم الرضوخ لعمليات الابتزاز والإسراع بإبلاغ الشرطة عند التعرض لحالة مماثلة.

وأكد سليمان أن التبليغ المبكر يسهم في إيقاف الجناة ومنع تعرض الضحايا لخسائر مادية أو معنوية.