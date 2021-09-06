شرطة دهوك تستعيد 2.6 مليون دولار و4 كيلوغرامات ذهب سرقت من منزل تاجر

شفق نيوز/ اعلنت شرطة دهوك في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن استرجاع مبلغ كبير من المال وعدة كيلوغرامات من الذهب، تمت سرقتها من منزل تاجر، من قبل ثلاثة أجانب.

وقال مدير شرطة دهوك العميد شعلان احمد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "مفارز مكافحة اجرام دهوك تمكنت من العثور على مبلغ مليونين و600 الف دولار، واربعة كيلوغرامات من الذهب، التي سرقت من منزل احد تجار المحافظة".

وبين ان "وافدة جورجية كانت تعمل في المنزل هي من قامت بالسرقة وبمساعدة شخصين اخرين قدما من جورجيا لتنفيذ العملية".

واشار الى ان "المتهمين تمكنوا من الهرب الى جورجيا بعد ان قاموا بإخفاء المبلغ والذهب في مكان داخل المدينة، على ان يتم تكليف اخرين لتهريب المسروقات الى جورجيا".

ونفى مدير شرطة دهوك اشتراك اي مواطن من دهوك في هذه العملية التي نفذت قبل ايام.