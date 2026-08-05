شرطة دهوك تداهم أوكار المتسولين: بعضهم لا يعانون الفقر

شفق نيوز- دهوك

أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم الأربعاء، تعزيز انتشار دورياتها في إشارات المرور والأسواق والأماكن العامة، ضمن حملة للحد من ظاهرة التسول والقبض على المخالفين.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة دهوك العقيد هيمن سليمان لوكالة شفق نيوز إن "المديرية كثفت انتشار دورياتها في عدد من المواقع التي تشهد وجود المتسولين"، مؤكدا أن "حملات الاعتقال مستمرة بشكل يومي".

وأضاف سليمان أن "الشرطة لا تستطيع التواجد على مدار الساعة في جميع الأماكن بسبب المهام الأمنية الأخرى"، داعيا المواطنين إلى "التعاون من خلال الامتناع عن منح الأموال للمتسولين لأن ذلك يشجعهم على الاستمرار في هذه الظاهرة".

وأشار سليمان إلى أن "الشرطة اكتشفت خلال حملات سابقة أن عدداً من المتسولين لا يعانون من الفقر كما يدعون"، مؤكدا أن "التسول يعد مخالفة يعاقب عليها القانون وأن نجاح الحملة يعتمد على تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية".