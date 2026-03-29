شرطة دهوك تحذر من إطلاق النار على الطائرات المسيّرة

دعت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم الأحد، المواطنين إلى عدم إطلاق النار بشكل عشوائي عند مرور الطائرات المسيّرة فوق المنطقة، مؤكدة أن هذا التصرف يشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين وقد يتسبب بسقوط ضحايا.

وقال مسؤول إعلام مديرية شرطة دهوك، العقيد همين سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "إطلاق النار على الطائرات المسيّرة أو في الهواء بشكل عشوائي ممنوع لأنه يعرض أرواح المواطنين للخطر"، مبيناً أن هذا النوع من الإطلاق تسبب في وقوع ضحايا وأدى في كثير من الأحيان إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وأضاف أن "القوات الأمنية وقوات البيشمركة هي الجهات المكلفة بالتعامل مع مثل هذه الحالات وفقاً لتوجيهات الجهات الرسمية"، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات وعدم التصرف بشكل فردي.

وتتعرض محافظة دهوك ومناطق في إقليم كوردستان بشكل شبه يومي، لهجمات بطائرات مسيّرة، شملت سقوط مسيّرات داخل المدن واستهداف مواقع حساسة، بينها منزل رئيس الإقليم، فيما أعلنت الدفاعات الجوية إحباط هجمات مماثلة في أربيل ودهوك.