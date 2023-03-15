شرطة دهوك تتخذ إجراء استباقياً بشأن "العيارات النارية" خلال احتفالات نوروز

شفق نيوز / أفاد مسؤول إعلام دائرة شرطة دهوك، العقيد هيمن سليمان، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة إزاء مطلقي العيارات النارية في الهواء أثناء الاحتفال بعيد نوروز الذي يصادف يوم 21 من شهر آذار الجاري.

وطالب سليمان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بـ"تنجب هذه الظاهرة لأجل سلامة أهالي المدنية"، مضيفاً أن دائرة شرطة دهوك ستقوم بنشر دوريات لها في مناطق المحافظة كافة.

وأكد توجيه الأجهزة الأمنية كافة بـ"اعتقال أولئك الذين يتسببون بزعزعة الأمن، و بث الخوف لدى الأهالي وتسليمهم إلى القضاء"، مشيراً إلى أن "دائرة الشرطة تقوم الآن بوضع مفارز على الطرقات للبحث عن الأسلحة غير المرخصة".

وأوضح سليمان، أن "حكومة إقليم كوردستان، اتخذت قرارات صارمة بحق كل من يحمل سلاحاً غير مصرح به، وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليونا دينار عراقي".