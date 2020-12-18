شرطة حلبجة تعلن تفاصيل حادثة قتل داخل منزل وتكشف هوية الضحيتين

شفق نيوز/ سردت شرطة محافظة حلبجة يوم الجمعة تفاصيل جديدة تخص حادثة قتل طالت شخصين داخل منزل في الوقت الذي كشفت فيه عن هوية الضحيتين الا انها لم تتوصل ولغاية الآن الى الاسباب والدوافع التي تقف وراء هذه الحادثة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم برزان عثمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "لوحظ آثار اطلاقات نارية على جسدي الضحيتين"، مردفا بالقول ان احدهما يبلغ من العمر 41 عاما ويُدعى "ديوان حمه شريف" والآخر بعمر 22 عاما ويُدعى "هوكار بختيار" تربطهما صلة قرابة وهما من ابناء الطائفة الكاكائية، وأُرسلت جثتيهما الى دائرة الطب العدلي.

واضاف انه من غير الواضح ولغاية الآن الدوافع التي ادت الى وقوع هذه الحادثة والتحقيقات مازالت مستمرة، مبينا ان الحادثة وقعت ليلا ولا نعرف ما اذا كان المنفذ شخص واحد أو اكثر غير انه تم ضبط سلاحين ناريين في المنزل تم استخدامهما في تنفيذ الجريمة مع ظروف للذخيرة الفارغة.

وعثرت السلطات الامنية اليوم الجمعة على جثتي شخصين قضيا بحادثة قتل داخل منزلهما في احدى احياء مركز محافظة حلبجة، بحسب ما افادته مصادر امنية.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان قوات الشرطة توجهت فجر اليوم الى منزل بعد تلقيها بلاغ بحصول جريمة قتل في حي "شارواني" وسط مدينة حلبجة وعثرت على جثتي المدعويين (د، ش)، و (هـ، أ)، وهما مقتولان على ايدي مجهولين اقتحموا المنزل.

ونادرا ما تشهد محافظة حلبجة الآمنة مثل هكذا حوادث فهي كبقية مناطق ومدن اقليم كوردستان تتمتع بهدوء واستقرار أمني.