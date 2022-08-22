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شرطة حلبجة تحقق بحادث سقوط عامل بناء من أعلى بناية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-22T19:15:44+0000
شرطة حلبجة تحقق بحادث سقوط عامل بناء من أعلى بناية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، مصرع عامل بناء أثناء العمل داخل بناية في بلدة طويلة بعد سقوطه من أعلاها.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عامل بناء من شرق كوردستان (المناطق ذات الأغلبية الكوردية في إيران) يدعى برزان أيوب يوسف ويبلغ من العمر 39 عاماً ويقيم في بلدة طويلة، سقط من أعلى بناية كان يعمل فيها وأصيب بجروح بليغة".

وأضاف البيان، أن "بعد نقل هذا الشخص إلى مستشفى طوارئ حلبجة لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة لتلك الإصابات"، لافتاً إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث وأرسلت جثمان الضحية إلى الطب العدلي في حلبجة".

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