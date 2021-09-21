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شرطة الغابات توضح تفاصيل المواجهات بين الأمن والمواطنين في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-21T19:59:58+0000
شرطة الغابات توضح تفاصيل المواجهات بين الأمن والمواطنين في السليمانية

شفق نيوز/ أصدرت شرطة الغابات، يوم الثلاثاء، بياناً بشأن المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن ومواطنين في محافظة السليمانية، مؤكدة إصابة 5 مواطنين و6 من الأجهزة الأمنية بينهم ضابط برتبة عميد.

وقالت شرطة الغابات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة الغابات تسلمت مسؤولية الحفاظ على امن منطقة توسبي منذ ثلاثة أيام واليوم وخلال رفع التجاوزات على الأملاك والأراضي العامة وتم الاعتداء على منتسبي شرطة الغابات بالأسلحة والحجارة أدت إلى إصابة 6 من منتسبي الشرطة بينهم العميد اري رؤوف".

وتابعت، "لغرض إخلاء المصابين ردت الأجهزة الأمنية بإطلاق النار في الهواء لإنهاء التجمع الذي منع الأجهزة الأمنية من إخلاء المصابين".

واشار البيان الى أن "دورة الأجهزة الأمنية هو الحفاظ على المواطنين والأملاك العامة ولم تقم الأجهزة الأمنية بأي اعتداء على أي مواطن".

وافاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات بين القوات الأمنية ومواطنين في السليمانية على خلفية رفع تجاوزات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة مواطنين أصيبوا جراء مواجهات بين القوات الأمنية ومواطنين في منطقة توسبي في السليمانية على خلفية قيام الأجهزة الحكومية برفع التجاوزات".

واشار الى "إصابة العميد اري رؤوف مدير الدفاع المدني في السليمانية خلال المواجهات".

كما أفاد بإطلاق قوات الأمن النار خلال المواجهات، دون توضيح فيما إذا كان الجرحى سقطوا جراء إصابات بالرصاص أم ان إطلاق النار كان في الهواء لتفريق المحتجين.

ولفت المصدر الى "انتشار مكثف للأجهزة الأمنية في منطقة سرجنار وسط السليمانية".

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