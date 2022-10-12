شرطة الغابات تعتقل 133 صياداً وتصادر عشرات المعدات في كوردستان

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة حماية الغابات والبيئة في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، اعتقال 133 صياداً مخالفاً، والاستيلاء على العشرات من معدات الصيد في أطراف خانقين ومناطق كرميان خلال العام الحالي.

وقال مدير إعلام المديرية، المقدم أكرم كامل صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز ودوريات شرطة الغابات تمكنت خلال العام الحالي من اعتقال 133 صياداً ومصادرة أسلحة وعتاد ومعدات صيد لمخالفتهم قواعد الصيد، وتجاوزهم على البيئة وفقا للمواد القانونية الخاصة بحماية وتحسين البيئة".

وأشار صالح، إلى الاستيلاء ومصادرة 4 بنادق كلاشنكوف و35 سلاح كسرية مع 90 إطلاقة كلاشنكوف و126 اطلاقة كسرية و25 قطعة بين مولد كهربائي ومواد صعق كهربائية تستخدم لصيد الأسماك و104 قطع من مقتنيات الصيد و32 شبكة صيد و36 كلب صيد (سنارة) و11 قارباً و9 سكاكين الى جانب اطلاق سراح 7 حيوانات برية و53 طائراً محظور صيدها و160 كغم من الأسماك التي تم اصطيادها بأعمال مخالفة للقانون.

وأكد المسؤول "إحالة المخالفين للمحاكم المختصة وفق قوانين حماية وتحسين البيئة ومنع الصيد الجائر"، مشيراً إلى أن "القضايا تحت طاولة الأجهزة القضائية لحسمها والتي تتضمن عقوبات سجن أو غرامات متنوعة ومحددة حسب المخالفات القانونية".

وأوضح مدير إعلام شرطة الغابات، أن "المخالفات تضمنت الصيد الجائر وصيد الطيور الثمينة والأرانب والغزلان، إضافة إلى صيد السمك بالصعقات الكهربائية"، لافتاً إلى "إحالة المخالفين للقضاء وفق المواد: 42/1 الخاص بحماية البيئة والمادة 21/1 الخاصة بحمل السلاح المرخص والصيد الجائر والمادة 21/3 الخاصة بحيازة سلاح "الكسرية".

وينص القانون على معاقبة المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 150 الف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.