شرطة السليمانية توضح تفاصيل حادث قرداغ

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية اليوم الأحد، ملابسات تعرض نقطة تفتيش أمنية لهجوم عبر سائق دراجة في قضاء قرداغ.

وقالت المديرية في بيان ورده لوكالة شفق نيوز، إن سائق الدراجة النارية كان مسلحاً وواجه رجال الشرطة والأمن وحاول الهرب، وتوجه المتهم إلى أحد المنازل في كارداج ورغم محاصرة الشرطة وقوات الأمن إلا أنه رفض الاستسلام لقوات الأمن.

واضاف البيان: أصيب في الاشتباكات اربعة من عناصر الشرطة واربعة من عناصر الاسايش ومواطن كما لقي سائق الدراجة مصرعه برصاص القوات الامنية".

و اشار البيان الى ان جميع المصابين حاليا في المستشفى ويتلقون العلاج.