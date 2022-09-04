سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة السليمانية توضح تفاصيل حادث قرداغ

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-04T21:11:39+0000
شرطة السليمانية توضح تفاصيل حادث قرداغ

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية اليوم الأحد، ملابسات تعرض نقطة تفتيش أمنية لهجوم عبر سائق دراجة في قضاء قرداغ.

وقالت المديرية في بيان ورده لوكالة شفق نيوز، إن سائق الدراجة النارية كان مسلحاً وواجه رجال الشرطة والأمن وحاول الهرب، وتوجه المتهم إلى أحد المنازل في كارداج ورغم محاصرة الشرطة وقوات الأمن إلا أنه رفض الاستسلام لقوات الأمن.

واضاف البيان: أصيب في الاشتباكات اربعة من عناصر الشرطة واربعة من عناصر الاسايش ومواطن كما لقي سائق الدراجة مصرعه برصاص القوات الامنية".

و اشار البيان الى ان جميع المصابين حاليا في المستشفى ويتلقون العلاج.

related

مسؤول صحي كوردستاني: نمر بمرحلة خطيرة ونتعرض لهجوم ثلاثة أنواع من كورونا

Date: 2021-03-27 09:20:36
مسؤول صحي كوردستاني: نمر بمرحلة خطيرة ونتعرض لهجوم ثلاثة أنواع من كورونا

صورة .. جرحى بحادث اصطدام مروع بين 5 سيارات وسط السليمانية

Date: 2019-10-26 16:03:44
صورة .. جرحى بحادث اصطدام مروع بين 5 سيارات وسط السليمانية

أرقام مفزعة.. السليمانية تسجل أكثر من 10 حالات إصابة بالسرطان يوميا

Date: 2022-01-30 07:17:41
أرقام مفزعة.. السليمانية تسجل أكثر من 10 حالات إصابة بالسرطان يوميا

صدور مذكرة قبض جديدة بحق شاسوار عبد الواحد ومطالبات بتنفيذها

Date: 2019-08-22 10:23:13
صدور مذكرة قبض جديدة بحق شاسوار عبد الواحد ومطالبات بتنفيذها

السليمانية تعلن خلوها من بلازما المتعافين وتناشدهم التبرع

Date: 2020-06-10 21:11:55
السليمانية تعلن خلوها من بلازما المتعافين وتناشدهم التبرع

اعتقال متهم تسبب بانفجار "ليلى" السليمانية

Date: 2022-07-04 10:15:36
اعتقال متهم تسبب بانفجار "ليلى" السليمانية

مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بإطلاقات نارية في السليمانية

Date: 2021-05-05 10:14:52
مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بإطلاقات نارية في السليمانية

محافظة في اقليم كوردستان تحذر من عودة جديدة لكورونا

Date: 2020-08-26 11:52:31
محافظة في اقليم كوردستان تحذر من عودة جديدة لكورونا