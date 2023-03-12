شرطة السليمانية تلقى القبض على عصابة أخفت جثة مواطن

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية اليوم الأحد، إلقاء القبض على عصابة قامت بقتل مواطن وقاموا بإلقاء جثة المجنى عليه خارج السليمانية.

وقال مدير عام شرطة محافظة السليمانية العميد اسو شيخ طه خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "في (13) من شهر كانون الثاني الماضي تم اخبار الأجهزة الأمنية عن اختفاء مواطن، وبعد تلقي الأخبار تم تشكيل فريق تحقيق متمرس من عناصر أمنية كفؤة وتم متابعة إجراءات التحقيق على مدار الشهرين الماضيين".

وأضاف شيخ طه؛ ان "الأجهزة الأمنية عثرت على الجثة في مكان خارج السليمانية دون معرفة أي علامات تدل على المقتول وعدم تقدم أي شكوى من أي جهة، وهذا ما جعل التحقيق صعبا نوعا ما لكن بجهود المحققين استطعنا التوصل لخيوط الجريمة وتم الوصول إلى مرتكبي الجريمة فردا فردا وهم ستة اشخاص كانوا يقيمون في شقة وسط السليمانية لكن بعد تنفيذ الحادث انقل أحد افراد العصابة إلى كركوك والاخر إلى بغداد وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية في كركوك وبغداد من خلال فريق المحققين الذي ذهبوا إلى كركوك وبغداد وبالفعل تم اعتقال أعضاء العصابة الستة".

وعن أسباب القتل بين مدير شرطة السليمانية أن "الأسباب واضحة لفريق التحقيق لكن بسبب عدم غلق التحقيق لغاية الآن لا نستطيع الإعلان عنها".