شرطة السليمانية تكرّم منتسباً نموذجياً أعاد 4300 دولار لعائلة رجل متوفٍ

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، تكريم أحد منتسبيها بمنحه كتاب شكر وتقدير ودرع الموظف النموذجي، وذلك تقديراً لأمانته ونزاهته أثناء أداء واجبه.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدير شرطة المحافظة العميد الدكتور آرام محمد صالح سعيد، قدّم التكريم إلى أحد منتسبي شرطة مستشفى تابع للمديرية، بعد موقف مهني وإنساني لافت".

وأضافت أن "المنتسب (پ4.پ/ كيوان كاظم رضا محمد)، العامل في معهد الطب العدلي في السليمانية، وأثناء استلامه جثمان أحد المتوفين وإجراء التفتيش على ملابسه، عثر على مبلغ مالي قدره 4300 دولار أميركي".

وأوضحت أن "المنتسب، وعلى الرغم من تواجده بمفرده حينها، قام بإبلاغ كوادر المعهد بالمبلغ المضبوط، في خطوة عكست مستوى عالٍ من الأمانة والسلوك المهني".

وأكدت المديرية أن "هذا التصرف يمثل نموذجاً للنزاهة والانضباط لدى منتسبي الشرطة"، مشيرة إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تسليم المبلغ إلى ذوي المتوفى عن طريق مركز شرطة آزمر".