شرطة السليمانية تقبض على امرأة تمارس السحر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الجمعة، أن دوريات شرطة مكافحة الجريمة ألقت القبض على امرأة تمارس أعمال السحر والشعوذة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد مراقبة من قبل دوريات قسم شرطة مكافحة الجريمة في السليمانية لامرأة يُشتبه بأنها تُمارس أعمال السحر والشعوذة، واصلت قوات شرطة السليمانية تحقيقاتها، وبعد استحصال قرار من القاضي تم إلقاء القبض عليها".

ووفقا للبيان فإنه عندما أُلقي القبض على المتحة ضبطت بحوزتها وثائق وكتابات وأدوات تدخل في أعمال السحر كانت تستخدمها المتهمة حيث تقاضت أموالاً من الناس عبرها.

وأضاف البيان أنه "حالياً ، تم اعتقال المتهمة (و، ص، أ) بموجب قرار قضائي ووفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي".