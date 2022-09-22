شرطة السليمانية "تفنّد" خبرا عن قيام رجال أمن بإطلاق النار وسط المدينة

شفق نيوز/ فندت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، ما اوردته احدى المحطات التلفزيونية، بشأن قيامها باعتقال عدد من عناصر شرطة مكافحة الإجرام بسبب قيامهم بإطلاق نار عشوائي في احد اكثر الشوارع اكتظاظا وسط المدينة، ومن ثم اطلاق سراحهم بعد تلقي الضغوط.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ، انه ورد في خبر مضلل قيام عدد عناصر شرطة مكافحة الاجرام الليلة الماضية بإطلاق النار في شارع سالم "سەهۆڵەکە" وقيام قوات الشرطة باعتقالهم ومن ثم قامت بإطلاق سراحهم نتيجة ضغوطات معينة.

واوضح البيان ان المديرية إذ تنفي هذا الخبر تعلن للجميع أنه لم يحصل أي حادث من هذا النوع، مؤكدة أنها ستقاضي القناة المذكورة.

وطالب البيان جميع القنوات الاعلامية التعامل بروح من المسؤولية وعدم نشر اي خبر من دون الرجوع الى تصريحات المتحدث باسم في قسم الاعلام في مديرية شرطة محافظة السليمانية، مضيفا أن المتحدث باسم المديرية على استعداد دائم للرد وتقديم المعلومات لجميع القنوات الإعلامية.